Sept-Îles doit économiser l’eau potable

La Ville de Sept-Îles fait appel aux citoyens et aux entreprises pour économiser l’eau potable pour une certaine période. Cette demande est en lien avec les travaux de mises aux normes à la Centrale de traitement d’eau potable

Même si les travaux avancent bien, le projet entre maintenant dans une phase délicate. Ils sont effectués dans les filtres.

« Ces travaux impliquent que, temporairement, l’usine ne sera pas en mesure de produire à sa pleine capacité et que l’alimentation en eau pourrait être compromise en cas d’un important bris d’aqueduc ou d’une hausse inhabituelle de la demande », précise la municipalité.

Ainsi, au cours des prochaines semaines, il sera demandé de porter une attention particulière à l’utilisation de l’eau du réseau municipal et, lorsque possible, de la réduire.

Plusieurs gestes simples peuvent être faits pour économiser l’eau :

• Si votre domicile est muni d’un circulateur d’eau, veillez à le fermer.

• Évitez d’utiliser l’eau du réseau municipal pour vos travaux extérieurs (lavage des entrées, des balcons, des voitures, etc.). Privilégiez la brosse et le balai.

• Assurez-vous que le lave-vaisselle et la laveuse soient pleins avant de les démarrer. Privilégiez des cycles de lavage plus courts et qui requièrent moins d’eau.

• Optez pour une courte douche au lieu d’un bain.

• Évitez de laisser couler l’eau du robinet quand vous rincez la vaisselle, les légumes ou les fruits. Utilisez plutôt un récipient rempli d’eau propre.

• Pour avoir de l’eau fraîche, gardez un pichet au réfrigérateur au lieu de la laisser couler.

Comme l’eau potable est une richesse précieuse, la Ville propose même aux citoyens et entreprises d’adopter ces bonnes pratiques en tout temps.

« Des démarches sont aussi faites auprès des industries et des grands utilisateurs afin de solliciter leur collaboration dans les prochaines semaines. Les différents services municipaux sont aussi invités à ajuster leurs opérations ou à reporter certaines tâches afin de limiter l’utilisation de l’eau du réseau municipal », ajoute-t-on.

Pour plus d’informations : https://www.septiles.ca/fr/traitement-de-leau_580/.