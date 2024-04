Des biscuits sourires pour le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles

Les biscuits sourires retrouveront les présentoirs des Tim Hortons de Sept-Îles du 29 avril au 5 mai prochain. Encore cette année, c’est le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles (MEV-SÎ) qui profitera des ventes.

L’équipe du MEV-SÎ, ses bénévoles et ses membres mettront d’ailleurs la main à la pâte pour décorer les biscuits, supportés par les employés des Tim Hortons. Il sera possible de passer sa commande et de la recevoir en livraison.

« L’ensemble de l’argent investi pour le plaisir des papilles de tous est remis au MEV-SÎ. 100% des fonds servent à offrir des activités et des sorties aux personnes en situation de handicap. Ils contribuent également à créer des projets de sensibilisation aux différentes situations que vivent ces personnes », souligne la directrice de l’organisme, Chantal Gallant.

Le Module d’épanouissement à la vie œuvre depuis plus de 50 ans. Malgré tout, « il reste beaucoup de travail à faire concernant l’accessibilité universelle (pour les personnes en situation de handicap) », ajoute-t-elle.