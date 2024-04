Voici ce que l’on sait déjà du budget fédéral 2024 qui sera présenté mardi après-midi

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, participe à une conférence de presse à Ottawa le mardi 9 avril 2024. Mme Freeland doit présenter le budget fédéral mardi après-midi, mais les grandes lignes de celui-ci ont été dévoilées lors d’une tournée prébudgétaire. LA PRESSE CANADIENNE/Patrick Doyle Deputy Prime Minister and Minister of Finance Chrystia Freeland participates in a news conference to announce a new youth mental health fund at the National Press Theatre in Ottawa on Tuesday, April 9, 2024. THE CANADIAN PRESS/ Patrick Doyle