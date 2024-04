Le Bénévole-Don! nord-côtier est lancé

En marge de la Semaine de l’action bénévole du 14 au 20 avril, le Bénévole-Don! est lancé ce 16 avril de 11 h 30 à 13 h 30 dans les cinq Centres d’action bénévole de la Côte-Nord.

Les bénévoles sont tous dehors en même temps, à la même heure pour remettre aux passants des porte-clés à l’effigie de la plateforme JeBénévole.ca.

Cette nouvelle activité régionale, qui reviendra annuellement, vise à faire la promotion de l’action bénévole et demander aux gens, non pas de donner de « l’argent » en don, mais de donner de leur « temps ».

« À travers le thème de cette année, la Fédération souhaite mettre de l’avant le fait que le bénévolat est un enrichissement personnel dans lequel puiser pour rendre son quotidien et celui des autres plus lumineux », explique Patrick Thibert, président du conseil d’administration de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ).

Prendre part à l’action bénévole, c’est apporter son étincelle là où on aura toujours besoin de plus de lumière, selon les organisateurs de cette semaine spéciale.

En plus de faire rayonner leurs divers talents et leurs propres valeurs par le bénévolat, les bénévoles contribuent à l’animation de nos milieux de vie et à faire une différence dans la société, font savoir les CAB par communiqué.

« Pour une 50e année consécutive, la FCABQ est fière d’être porteuse de la Semaine de l’action bénévole. Une occasion en or de faire rayonner les bénévoles qui œuvrent jour après jour pour faire du Québec un endroit qui se distingue pour son empathie, son entraide et la force de son réseau d’organismes communautaires », témoigne Michel Alexandre Cauchon, directeur général de la FCABQ.

Les 5 CAB de la Côte-Nord sont le CAB de la Minganie, le CAB le Virage de Sept-Îles, le CAB de Port-Cartier, le CAB de la MRC de Manicouagan et le CAB le Nordest.