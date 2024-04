Camp de jour de la Ville de Sept-Îles | Des mythes et des légendes pour l’été 2024

Plus que deux mois avant la fin des classes. Il sera bientôt temps de penser aux activités estivales, dont le camp de jour de la Ville de Sept-Îles.

L’été se passera selon les mythes et les légendes au camp de jour offert par la municipalité. L’équipe d’animation imaginera toute une programmation d’activités récréatives, sportives et culturelles pour faire bouger, rire et amuser les jeunes âgés de 5 à 12 ans.

Tout comme lors des dernières années, c’est essentiellement à l’école Jean-du-Nord que ça se déroulera, et ce du lundi au jeudi, du 2 juillet au 8 août.

Les inscriptions au camp de jour 2024 se prendront du 2 mai, 10h, jusqu’au 9 mai, 16h. Les informations relatives aux horaires, tarifs et autres sont disponibles au septiles.ca/campdejour. Il est aussi possible d’accéder dès maintenant à la plateforme d’inscriptions en ligne Sport-Plus pour créer ou mettre à jour son dossier Famille avant le début des inscriptions.

« L’organisation du camp de jour de la Ville de Sept-Îles est certifiée Camp de jour municipal conforme par l’Association des camps du Québec. Elle accueille autour de 600 enfants chaque été, dans un environnement adéquat et sécuritaire », indique Amélie Robillard, conseillère en communication à la Ville de Sept-Îles.