Métaux Torngat prend le pouls des Septiliens

Ayant pour projet de construire une usine de séparations de terres rares à Sept-Îles, Métaux Torngat tenait une première de consultation publique jeudi soir au Centre des Congrès. Une occasion pour les Septiliens de prendre connaissance du projet, mais aussi de faire part de leurs préoccupations et de leurs inquiétudes.

Après une présentation du projet, la trentaine de personnes qui étaient présentes ont pu poser leurs questions et émettre des commentaires.

L’entreprise souhaite construire une usine de séparation des terres rares à Sept-Îles dans le parc industriel Vigneault qui comprendrait un parc à résidus. Un terrain d’environ 140 hectares sera nécessaire. L’usine serait alimentée en minerai par une mine à ciel ouvert à environ 235 kilomètres, au nord-est de Schefferville. La matière serait amenée à Sept-Îles par bateau.

Durant la soirée, divers sujets ont été soulevés. Il a été question de la proximité de l’usine avec la source d’eau potable de la Municipalité (lac des Rapides), le bruit et les odeurs, le parc à résidus et l’hébergement pour les 280 emplois qui seront créés pour opérer l’usine.

Denis Martin était présent à cette soirée de consultation. Il a posé quelques questions lors de la rencontre. Il a apprécié la tenue de cet exercice. Pour lui, il reste encore des réponses à obtenir pour ce projet, mais il croit qu’elles viendront.

« C’est un projet qui est dans une phase préliminaire et les réponses à nos questions vont venir. Je pense que c’est la façon de procéder », dit-il

Denis Martin a posé plusieurs questions lors de la séance de consultation.

Dr Mylène Roy a aussi assisté à la rencontre. La médecin a tenu à faire intervention.

« Je comprends que c’est une industrie verte que vous espérez, mais des risques à zéro ça n’existe pas…Il faut prendre en compte que la santé des Septiliens est déjà considérée plus fragile sur certains points qu’ailleurs…je vous encourage à prévoir l’imprévisible », a-t-elle expliqué à des représentants de Métaux Torngat.

La Dr. Mylène Roy

Un dialogue à poursuivre

Sylvie St-Jean, vice-président, environnement pour Métaux Torngat, a tiré un bilan positif de cette première rencontre.

« Je suis agréablement surprise. [ Il y a eu ] de bonnes questions, des questions pertinentes et songées. On se doutait un peu ce que serait les enjeux, mais ça nous force à penser encore plus comment est-ce qu’on peut améliorer le projet », dit-elle.

Elle ne cache pas que la communication et la transparence auprès des gens de Sept-Îles sera la clé. Il est important de continuer de collaborer avec la communauté.

« C’est ensemble qu’on va être capable de développer un projet dont les gens de la ville vont être fiers. Sept-Îles, ça va devenir le pôle pour les terres rares hors Chine », affirme Mme St-Jean.

Trois représentants de Métaux Torngat ont répondu aux questions du public. Il s’agit d’Éric Luneau, vice-président, relations et partenariats communautaires, Christine Burow, directrice du marketing, et Sylvie St-Jean, vice-présidente, environnement.

Métaux Torngat indique que le projet est encore en développement et que des ajustements sont possibles. Par exemple, dans le projet initial, il était prévu que l’eau utilisée pour l’usine soit rejetée. À la suite de commentaires émis, notamment par la Ville de Sept-Îles, le projet a été modifié pour que l’eau utilisée le soit en circuit fermé.

Une deuxième séance de consultation se tiendra le lundi 15 avril à 18h au Centre des congrès de Sept-Îles.