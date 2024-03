Ottawa signe une entente en santé de 3,7 milliards $ avec le Québec

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a signé mercredi un accord en santé de 3,7 milliards $ avec le Québec, ce qui signifie que les 13 provinces et territoires ont désormais signé le nouvel accord sur la santé d’Ottawa.

Il y a plus d’un an, le premier ministre Justin Trudeau a présenté pour la première fois aux provinces un nouvel accord de financement de la santé visant à augmenter les transferts fédéraux en matière de santé et à fournir une aide ciblée.

Cette offre est intervenue alors que les premiers ministres et les travailleurs de la santé sonnaient l’alarme concernant l’état défaillant des systèmes de santé du Canada.

En échange de ces fonds, Ottawa exige que les provinces rendent compte de la façon dont l’argent sera dépensé et mesurent si ces fonds améliorent les résultats en matière de santé des Canadiens.

Le Québec était la seule province à ne pas avoir signé l’accord de principe en raison de préoccupations concernant la souveraineté de ses données de santé et du fait qu’Ottawa outrepasse sa compétence.

Maintenant qu’Ottawa a signé des accords avec chaque province et territoire, M. Holland dit qu’il réunira ses collègues ministres de la Santé au cours des prochaines semaines pour discuter des prochaines étapes.