Plus de départs que d’arrivées sur la Côte-Nord en 2022-2023

Le bilan migratoire de la Côte-Nord est toujours en déclin, selon les premières données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), dévoilées le 21 mars pour la période 2022-2023.

L’ISQ a publié un graphique comparant l’ampleur des gains et des pertes qui résultent de la migration interrégionale dans les 17 régions administratives du Québec.

Pour la Côte-Nord, les pertes sont plus grandes que les gains, c’est-à-dire que plus de personnes ont quitté la région que l’inverse.

Plus précisément, les données démontrent que 1 625 nouveaux résidents ont accueilli en terre nord-côtière tandis que 2 026 Nord-Côtiers ont déménagé à l’extérieur. Le solde s’établit donc à 401 citoyens en moins.

En pourcentage, ces chiffres s’élèvent à 1,82 % et 2,27 % respectivement comme taux d’entrée et de sortie. Le solde est donc de – 0,45 % pour 2022-2023.

Ce résultat est le plus faible des quatre dernières années. Toutefois, on sent une remontée depuis 2019-2020. Depuis le début des années 2000, laps de temps figurant dans le graphique de l’ISQ, le bilan migratoire n’a figuré dans le positif qu’une seule fois, soit en 2010-2011.

Dans son rapport, l’ISQ souligne que la migration interrégionale n’est pas le seul facteur qui fait varier la taille des populations.

« Les autres composantes sont l’accroissement naturel, soit la différence entre les naissances et les décès, de même que les migrations interprovinciales et internationales. Il importe ainsi de faire la distinction entre le solde migratoire interrégional, présenté ici, et l’accroissement total de la population », est-il expliqué.

Notons que le portrait complet du bilan démographique de chaque région administrative au 1er juillet 2023, avec des données sur l’ensemble des phénomènes agissant sur l’évolution de la population, seront diffusés en mai 2024.