Un plan climat pour les six MRC de la Côte-Nord

Les six MRC de la Côte-Nord élaboreront un plan climat grâce à un soutien financier de Québec qui servira aussi à financer les actions qui en découleront. « Face à l’urgence d’agir, cette opportunité de financement tombe à point », selon Environnement Côte-Nord.

« La Côte-Nord est appelée à passer à l’action plutôt qu’être en réaction face aux modifications de l’environnement induits par les changements climatiques. Ces aléas sont déjà présents dans notre quotidien et s’accentueront dans le futur », explique Caroline Cloutier, directrice générale adjointe d’Environnement Côte-Nord.

C’est en marge du programme Accélérer la transition climatique locale que le financement sera octroyé aux MRC de la région. Plus de 500 millions de dollars seront investis dans ce programme provincial.

« L’échelle locale et régionale est celle où ces bouleversements se feront davantage sentir mais c’est aussi le niveau où notre capacité d’agir est la plus tangible pour les citoyens », ajoute Mme Cloutier.

Sondage

Afin de comprendre la réalité de la région et d’être en mesure d’accompagner les collectivités dans l’action climatique, Environnement Côte-Nord a mené un sondage auprès de l’ensemble des municipalités, MRC et communautés autochtones de la région. Près de 45 % des organisations ont répondu à l’appel.

L’enquête révèle les données suivantes :

– 63 % des organisations participantes se disent préoccupées actuellement face aux conséquences des changements climatiques sur leur communauté;

– 16 % des administrations ont dans leur équipe une personne qui œuvre exclusivement en environnement et 10 % ont mené une campagne de sensibilisation aux changements climatiques auprès de leurs citoyens;

– Parmi les actions entreprises, l’évaluation des risques et vulnérabilités liées aux changements climatiques est la plus fréquente. Cependant, 26 % des organisations répondantes n’ont entrepris aucune action spécifique et 16 % d’entre elles ne prennent pas en compte les changements climatiques dans leur planification (ex. schéma d’aménagement);

– L’ensemble de celles-ci ont vécu au moins un type d’événement climatique (érosion, vent violent, feu, inondation, glissement de terrain, sécheresse, pluie diluvienne et submersion) durant les dix dernières années et 26 %, plus de 51;

Notons que le sondage d’enquête a été réalisé avant les feux de forêt ayant touché la Côte-Nord en 2023.

« Le manque de ressources humaines et financières sont les freins les plus cités quant à l’intégration des changements climatiques dans la planification et l’action territoriale », souligne Environnement Côte-Nord.

Du pain sur la planche

À la lumière de ces résultats, l’organisme nord-côtier émet plusieurs constats. Il y a un fort enjeu de sensibilisation et de mobilisation à l’égard de l’action climatique municipale sur la Côte-Nord et l’ensemble des départements des municipalités et communautés devraient être mobilisés.

Une meilleure connaissance des impacts potentiels actuels des changements climatiques sur le territoire permettra de mettre en place une approche adaptative de la gestion des risques, et ainsi éviter des coûts importants dans les années futures, estime Environnement Côte-Nord.

« Des efforts accrus devront être faits dans les municipalités et certaines MRC. Certains documents de planification devraient être mis à jour en lien avec l’action climatique », peut-on lire comme constat.