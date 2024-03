Yves Montigny rencontre les agriculteurs nord-côtiers

Alors que des producteurs agricoles se sont mobilisés devant son bureau, le député de René-Lévesque, Yves Montigny a pris le temps de discuter avec chacun d’entre eux pour entendre leurs préoccupations.

« Je tiens à dire qu’il y aura d’autres rencontres. On a convenu de certains sujets, notamment la culture de petits fruits », mentionne M. Montigny.

Le député a d’ailleurs rencontré plusieurs personnes à son bureau à la suite de la mobilisation.

Ce dernier soulève aussi avoir eu de bonnes discussions sur l’approvisionnement local. « Il y a aussi l’enjeu de la production locale pour approvisionner les citoyens de la Côte-Nord », précise-t-il.

« Oui, on peut exporter ailleurs, mais on peut aussi consommer à proximité. Les agriculteurs m’ont apporté des éléments là-dessus. Ils ont aussi parlé de notre territoire nordique », note le député.

Les changements climatiques sont une préoccupation majeure dans le secteur agricole.

Le député est sensible à ce point : « Un virage est essentiel pour soutenir le démarrage d’une nouvelle culture. Ce n’était peut-être pas dans le radar il y a quelques années. Les programmes ne prévoyaient pas ces nouvelles cultures. »

Yves Montigny est satisfait de la rencontre avec les agriculteurs nord-côtiers qui se sont déplacés aujourd’hui. « Les discussions sont très cordiales et on est sur les faits. On regarde ensemble ce qu’on peut faire pour les aider », ajoute-t-il.

À lire aussi :