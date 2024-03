Patinage artistique : des rubans, des médailles et des lauréates de la Compétition Ginette Lehoux

Les patineuses de la région avaient une dernière compétition sur la Côte-Nord à l’horaire en fin de semaine dernière. La Compétition régionale Ginette Lehoux était l’occasion pour les plus jeunes de démontrer leur savoir-faire sur la glace du Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.

Ce rendez-vous de fin de saison était aussi l’occasion pour honorer les patineuses, entraîneures et bénévoles lors du Gala des Lauréats. Parmi les personnes gagnantes, on retrouve, du côté du Club de Sept-Îles, Isabelle Emond (Patineuse Adulte de section) et Hélène D’Amour (Officiel de section), du Club de Port-Cartier, Sarah Dallaire (Athlète Olympiques Spéciaux), et, du Club de Havre-Saint-Pierre, Nadia Gallant (Bénévole régionale).

La saison de compétitions se poursuivra pour quelques patineuses. Les Rhapsodies de Port-Cartier enverront sept jeunes à l’Invitation Riotel de Matane du 29 au 31 mars. Jade Thibault-Gauthier (STAR 5 plus de 13 ans) sera du Championnat provincial STAR au calendrier du 4 au 7 avril à Lévis. Lily-May Plamondon patinera aussi dans cette catégorie. Le Club de patinage artistique de Sept-Îles misera aussi sur des athlètes à cette compétition.

Compétition régionale Ginette Lehoux

Résultats du Club de patinage artistique de Sept-Îles

Étape 2

Alexis Paradis Lacroix : Ruban de participation

Étape 4

Megan Labonté : Ruban d’argent

Relève

Léa Gauvin : Ruban d’argent

Élizabeth Dubé : Ruban de bronze

Nikki Bédard : Ruban de bronze

STAR 2

Daniella Bernier : Ruban d’argent

Maygan Lamarre : Ruban d’argent

Shelsea Michel Rock : Ruban d’argent

Aby-Gaelle Beaudin Somers : Ruban de bronze

Mélodie Couillard : Ruban de bronze

STAR 3

Emma Lavoie : Ruban d’argent

STAR 4 plus de 13 ans

Alice Henley : Médaille d’argent

Marilou Parisé : Médaille de bronze



Finalistes au Gala des Lauréats régionaux

Nikki Bédard : Athlète Patinage Plus de section / Laura Leblanc : Athlète Patineuse STAR / Marilou Parisé : Assistante de programme / Mélissa Ouellette: Entraîneur bénévole / Pascale Lapointe : Bénévole de section / Joanie Rioux : Reconnaissance régionale plus de 12 ans / Emma Lavoie : Reconnaissance régionale moins de 12 ans

Résultats du Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier

Étape 2

Maélie Alain : Ruban de participation

Étape 4

Léane Gagné : Ruban de bronze

Relève

Victoria Apestiguy : Ruban de bronze

Elie-Rose Alain : Ruban de bronze

Laeticia Girard-Theriault : Ruban de bronze

STAR 2

Sofia Apestiguy : Ruban d’argent

Sabrina Lopez-Gauthier : Ruban de bronze

STAR 3

Océane Gauthier : Ruban d’argent

STAR 4 moins de 13 ans

Jessyan Losier : Médaille d’argent

Anne-Marie Jean : Médaille de bronze

Élizabeth Mae Lapid Doucette : 4e

STAR 4 plus de 13 ans

Estelle Fortin : Médaille d’or

STAR 6

Jade Thibault-Gauthier : Démonstration

Olympiques Spéciaux niveau 2

Sarah Dallaire : Médaille d’or



Finalistes au Gala des Lauréats régionaux

Léane Gagné : Athlète de Patinage Plus / Jade Thibault-Gauthier: Athlète Patinage Star et Reconnaissance régionale 12 ans et plus / Alexane Mignault : Assistante de programme / Anne-Marie Jean : Reconnaissance régionale 12 ans et moins / Alyson Thibault: Entraîneur de club / Marie Lapid Doucette et Christina Thibault-Mercier : Bénévoles de club

Marie Lapid Doucette, Sarah Dallaire, Jade Thibault-Gauthier, Anne-Marie Jean, Christina Thibault-Mercier et, à l’avant, Léane Gagné, celles en nominations au Gala des Lauréats pour Port-Cartier.

Résultats du Club de patinage artistique de Havre-Saint-Pierre

Étape 2 (Démonstration)

Rose Prenoveau : Ruban de participation

Étape 4

Gabrielle Lemieux : Ruban d’argent

Jérémy Lemieux : Ruban d’argent

Ophélia Vigneault : Ruban de bronze

Étape 5

Léonie Cormier : Ruban de bronze

Relève

Julianne Prenoveau : Ruban de bronze

LyaJade Busseau : Ruban de bronze

Naomie Vigneault : Ruban de bronze

STAR 2

Anne-Sophie Lemieux : Ruban d’argent

Éva Cormier : Ruban de bronze

STAR 3

Anabelle Lebrun : Ruban d’argent

STAR 4 moins de 13 ans

Delphine Boudreau : 7e (Éléments : Bronze)

STAR 4 plus de 13 ans

Jade Richard : 5e (Éléments : Argent)

STAR 5 plus de 13 ans

Lily-May Plamondon : Monitoring

Finalistes au Gala des Lauréats régionaux

LyaJade Busseau : Patinage Plus de section / Lily-May Plamondon : Patinage Star de section + Reconnaissance régionale 12 ans et plus + Assistante de programme / Jade Richard : Reconnaissance régionale 12 ans et moins / Marianne Landry : Entraîneur bénévole de section