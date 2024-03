L’achat des résidences permanentes à Pointe-Parent est complété

Le gouvernement du Québec a annoncé avoir finalisé l’acquisition des résidences permanentes dans le secteur de Pointe-Parent à Natashquan.

Depuis de nombreuses années que ce projet de rachat tardait à se concrétiser. Durant toutes ses années, des résidences ont été la proie de flammes et d’autres étaient occupés illégalement.

« La phase 1 a pris plus de temps que prévu, car nous avons fait face à plusieurs défis. Un gouvernement n’a jamais eu le mandat d’acheter des maisons, mais grâce à la volonté de mes collègues et des élus de Nutashkuan et Natashquan, nous réglons un dossier important », a affirmé Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Les neuves propriétés rachetées jusqu’à maintenant seront gérées par la Société en commandite Nutashkuan-nu assi. Créée par le Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan, elle est chargée de la gestion des immeubles acquis par le gouvernement.

Maintenant que l’étape de l’achat des résidences permanentes est complétée, le gouvernement peut entamer la démarche finale d’acquisition des autres propriétés résidentielles de Pointe-Parent.

La ministre Lafrenière a rencontré lundi soir par visioconférence, les propriétaires des immeubles concernés.

Le gouvernement indique que des discussions mobilisant l’ensemble des intervenants concernés se poursuivent afin de trouver une solution permanente quant à la gestion et la responsabilité du secteur de Pointe-Parent.

« C’est une excellente nouvelle pour les résidents de Natashquan et de Nutashkuan. C’est un dossier prioritaire pour l’est de la Minganie et je suis heureuse que nous ayons trouvé une solution. Je tiens à souligner le travail de concertation derrière ce projet qui démontre une fois de plus l’importance de la collaboration », a commenté la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.