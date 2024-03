Un produit sucré à base de sève d’érable québécoise sera offert aux nominés des Oscar

Certains des meilleurs acteurs et réalisateurs d’Hollywood reçoivent une friandise fabriquée exclusivement au Québec pour adoucir leurs victoires aux Oscars — ou pour rendre les pertes amères un peu plus faciles à avaler. Le Sagar, un sucre fin et gonflé dérivé de la sève d’érable produite dans la province, est présenté sur une photo non datée. Le produit fait partie des dizaines de cadeaux de luxe que les meilleurs acteurs et réalisateurs nominés devraient recevoir de l’agence de marketing de Los Angeles, Distinctive Assets. LA PRESSE CANADIENNE/HO-Atouts distinctifs