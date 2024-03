Procès d’ArcelorMittal : un convoyeur vieux et usé, dit la victime

Jason Lemieux qui a subi une fracture crânienne, ainsi qu’une paralysie partielle du visage et qui est sourd de l’oreille gauche depuis l’accident du 7 juin 2019, a amorcé son témoignage au procès d’ArcelorMittal pour négligence criminelle, mardi.

Questionné sur l’état du convoyeur et de la chaîne qui ont brisé lors de l’accident au cœur du procès, il a affirmé que l’équipement avait l’air vieux et usé. Il a aussi indiqué que le garde-chaîne avait des boulons qui manquaient.

Toujours concernant le convoyeur, il a affirmé qu’il y avait des demandes pour des réparations à cet équipement.

M. Lemieux a raconté que lors de cette nuit fatidique, il avait pour responsabilité de graisser avec de l’huile le roulement du convoyeur. Cette opération était nécessaire pour empêcher que la température grimpe. Alors qu’il venait de prendre la température et allait déposer ses outils, il a perdu conscience. L’accident venait de survenir.

Un enregistrement audio d’une douzaine de minutes a également été diffusé en salle de cour. Il s’agissait des conversations radio au moment de l’accident entre les employés.

On peut entendre Jason Lemieux demander de l’aide.

« J’ai besoin de quelqu’un [au convoyeur] au plus crisse », dit-il. « Venez-vous-en au plus vite, c’est quand même urgent », ajoute-t-il quelques secondes plus tard.

Le contre-interrogatoire de Jason Lemieux par l’avocat de la défense, Me Michel Massicotte, aura lieu mercredi matin.