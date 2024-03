Sept-Îles : la plaque tournante du transport aérien dans l’est, selon Montigny 

Pour le président du comité de travail sur le transport aérien régional et député de René-Lévesque, Yves Montigny, Sept-Îles est maintenant la « plaque tournante du transport aérien dans l’est du Québec ».

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord a fait une sortie pour décrire comme en pleine « déchéance » le transport aérien sur la Côte-Nord. Les élus s’indignent de « l’inertie du comité permanent sur le transport aérien », duquel est président le député caquiste, Yves Montigny.

Ce dernier voit les choses d’une tout autre façon.

« Sept-Îles est devenue une plaque tournante du transport aérien dans l’est du Québec au moment où on se parle », a réagi le député.

La compagnie Air Liaison a notamment fait savoir, dans les derniers jours, qu’elle souhaitait encore augmenter son offre de service dans la région, d’ici le printemps.

L’offre aérienne septilienne a augmenté de 30 % en janvier 2024, par rapport à janvier de l’année précédente, a avancé le député.

« Sept-Îles est maintenant un aéroport majeur au Québec, ce qu’il n’était pas avant la pandémie. 60 % des vols du programme PAAR sont sur ce territoire, ce n’est pas rien », a-t-il souligné, ajoutant qu’il est quand même conscient qu’il y a encore du travail à faire.

En Basse-Côte-Nord, la situation est différente. Yves Montigny dit avoir entendu les élus, notamment lors d’une visite datant de l’été dernier.

Il affirme travailler en priorité sur une meilleure offre de vols intrarégionaux.

« On ne veut pas payer 1 500 $ pour un vol de la Basse-Côte-Nord vers Sept-Îles. On est dans la même région, on devrait avoir des prix raisonnables », a-t-il dit.

Il regarde aussi une solution qui permettrait d’éviter la phase « remboursement » dans le programme PAAR et d’offrir des billets à prix réduit dès le départ.

« On travaille différents scénarios. Je les ai écoutés [les élus], on a transmis ça à la ministre [Geneviève Guilbault] et nous sommes dans le dernier droit des solutions, puisque le budget est la semaine prochaine. »