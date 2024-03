Porte-conteneurs en feu sur le Saint-Laurent : « aucun risque de pollution » selon la Garde-côtière canadienne

Selon les dernières informations de la Garde-côtière canadienne (GCC), l’incendie ayant pris racine dans la salle des machines du porte-conteneurs MSC Sao Paulo V n’a pas fait de blessés.

Cette dernière confirme que le brasier maintenant sous contrôle ne représente pas non plus de risque de pollution, et qu’elle « continue de suivre la situation de près, de porter assistance, en cas de besoin et appuie la compagnie dans sa prise de décisions » selon les dires de Myriam Plante, conseillère en communications chez Pêches et Océans Canada.

Le porte-conteneur MSC Sao Paulo V est toujours ancré près de l’entrée du fjord du Saguenay, à Cap de Granite, après avoir été remorqué hier.

Ce matin, une équipe spécialisée de pompiers américains appelée en renfort par la compagnie MSC est montée à bord du navire pour faire une évaluation de la situation.

Plus de détails à venir.