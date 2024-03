Avec ses territoires non reliés par la route, un transport aérien efficace est indispensable dans la deuxième plus grande région du Québec, clament des élus de la Côte-Nord, qui demandent à la ministre des Transports de documenter les problèmes et de mettre des solutions en place.

« Malgré de nombreuses communications avec le gouvernement depuis des années, la situation s’aggrave », déplore l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, dans un communiqué.

Les élus y dénoncent « l’inertie du comité permanent sur le transport aérien » et la « décrépitude » du service dans la région : coûts exorbitants, temps de transport démesurés, retards, annulations de vols récurrents, lacunes de communication, ratés dans les contrats pour les transports médicaux et transports postaux.

« Les doléances des citoyens de notre région sont nombreuses », affirment-ils.

La situation impacte l’occupation et la vitalité de la Côte-Nord, estime l’Assemblée des MRC, en plus d’entraver la mobilité des citoyens, contribuant à la baisse démographique enregistrée dans la région.

En 2021-2022, la Côte-Nord a été la seule région du Québec a enregistrer une diminution de sa population.

« L’Assemblée des MRC demande à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Madame Guilbault, d’effectuer un état de situation propre à ce territoire afin de documenter de façon exhaustive les problèmes et pour mettre en place les solutions adaptées », demandent les élus.