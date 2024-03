Six nouveaux membres pour le Club des ambassadeurs de Sept-Îles

Après quelques années d’inactivité, la Ville de Sept-Îles a relancé son Club des ambassadeurs. Lors d’une cérémonie civique tenue le 28 février à l’hôtel de ville, six nouveaux membres ont été intronisés.

Le Club des ambassadeurs a pour objectif de souligner des personnes ou organisations qui ont contribué au rayonnement de Sept-Îles, et ce, dans divers domaines d’activités.

Parmi les six intronisés, on retrouve le député de Manicouagan à la Chambre des communes de 1979 à 1984, André Maltais. Paul-Arthur McKenzie a également vu son travail pour promouvoir l’harmonie entre Innus et Non-Autochtones être souligné lors de cette soirée.

Le volleyball a occupé une place importante dans cette cérémonie. Celui qui chapeaute le Tournoi Orange, Jeannot Vich, a été intronisé. C’est également le cas pour la joueuse de volleyball et entraîneuse, Manon Renneteau. L’engagement de Brian Traverse dans le milieu sportif septilien, que ce soit à titre d’entraîneur, d’arbitre, d’organisateur ou d’administrateur, et ce, dans différents sports, et particulièrement en volleyball a aussi été souligné par une intronisation au Club des ambassadeurs.

Finalement, le Club a intronisé le Tournoi de volleyball Orange. Rendez-vous sportif incontournable et rassembleur depuis plus de 40 ans, il est reconnu comme l’un des plus grands événements du genre au Canada, accueillant plus de 400 équipes chaque année.