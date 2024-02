” Il y a des gens qui y croient.” -Investissement Québec

Le projet de mine d’apatite Arnaud, désormais une filiale de Ressources Québec et de Yara International ASA dont le siège social se trouve en Norvège, n’est pas mort et enterré, confirme Investissement Québec.

« Pour aller de l’avant, le cours de l’apatite devra être plus favorable et il faudra obtenir l’intérêt d’un investisseur stratégique pour relancer le projet. Nous continuons à analyser la situation, mais il est trop tôt pour statuer sur si le projet ira de l’avant ou non, ou sur toute autre décision qui pourrait être prise en lien avec le projet », indique Mathieu Rouy, conseiller spécialisé, médias et affaires gouvernementales, chez Investissement Québec.

La SOQUEM n’est plus propriétaire des claims, indique-t-il également. « Les claims n’appartiennent plus à la SOQUEM, ils appartiennent à l’entité Mine Arnaud, propriété d’Investissement Québec et de Yara International ASA. »

Yara International est spécialisée dans la fabrication et la mise en marché d’engrais azotés. Il rappelle également qu’Investissement Québec a investi plus de 30 M$ jusqu’à présent dans le projet Mine Arnaud, auquel s’est ajouté 2,5 M$ annoncé par le gouvernement du Québec en mars 2018, pour la réalisation de tests pour démontrer la qualité de l’apatite présente dans le canton Arnaud.

« C’est un projet qui est passé à travers toutes les étapes, qui a les feux verts. Des montants ont été investis. Il faut que les conditions soient là, mais il y a du monde qui y croit parce qu’ils ont mis du temps et de l’argent », commente M. Rouy.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de valider s’il faudrait repasser à travers le processus de Bureau d’audiences publiques en environnement puisqu’une infrastructure de la Société, incluse dans la première mouture, a été démolie. « Ce n’est pas le rôle d’Investissement Québec de déterminer si le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) doit être impliqué dans le cadre d’un projet », indique Mathieu Rouy.

