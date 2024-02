Hockey Senior AA | Le calendrier de la finale est connu

La finale 2 de 3 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord se mettra en branle samedi. Elle opposera les Marchands de Havre-Saint-Pierre aux Pionniers CFL de Baie-Comeau. Les deux clubs ont balayé leurs rivaux en ronde demi-finale, avec des victoires vendredi.

Malgré le championnat de la saison par la formation cayenne, la série s’amorcera à Baie-Comeau le 2 mars. La rencontre au Centre Henry Leonard est prévue pour 20h.

Les matchs #2 et #3 (si nécessaire) sont au calendrier pour les 9 et 10 mars au Havre, respectivement à 20h et 14h.

En saison, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises. Les Marchands ont gagné le duel du 21 octobre par la marque de 5-3 tandis que les Pionniers ont remporté celui du 20 janvier par le même pointage.