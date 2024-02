Le Drakkar complète son balayage

Baie-Comeau – Le Drakkar a couronné son week-end à la maison en beauté, dimanche après-midi, quand il a complété son balayage face à l’Océanic grâce à une victoire par jeu blanc de 3-0.

Victorieux par la marque de 6-3 la veille, les membres de l’équipage ont repris là où ils avaient laissé lors du premier match de ce programme double entre les deux grands rivaux de la division Est.

Comparativement à samedi, c’est le navire baie-comois qui a donné le ton en première période pour se forger une avance rapide de 2-0. Menant par trois buts après 40 minutes de jeu, les locaux n’ont jamais vraiment été menacés par la suite.

Les visiteurs ont bénéficié de quelques opportunités en avantage numérique sans toutefois parvenir à tromper la vigilance du gardien Charles-Édward Gravel (première étoile avec 17 arrêts) solide devant sa cage.

Louis-Charles Plourde, à la suite d’un bel effort individuel, a ouvert le pointage avant de voir le vétéran Félix Gagnon profiter d’un jeu de puissance pour doubler l’avance des siens. Auteur d’un doublé samedi, Justin Gill a ajouté sa touche avec son 35e filet de la campagne.

Vitesse

« Après un lent départ la veille, les joueurs ont retrouvé leurs moyens et ont terminé le match avec beaucoup de vitesse. C’était la consigne aujourd’hui et c’est ce qu’ils ont fait dès le départ face à des adversaires qui ont joué plus sur les talons », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Le Drakkar a fait preuve d’opportunisme dans le récent gain de 6-3 avec une charge de quatre buts sur cinq jeux de puissance. Dimanche, c’est le désavantage numérique (il a blanchi l’ennemi en cinq occasions) qui a fait le travail.

« Les joueurs utilisés sont fiers et sont en mission. Ils n’ont pas eu peur de s’impliquer pour bloquer des rondelles. Nous avons écopé de mauvaises punitions. C’est bon de jouer avec intensité, mais il va aussi falloir être capable de mieux gérer nos émotions », a précisé le dirigeant.

En vitesse

Cette 29e victoire du Drakkar à domicile, jumelée à la défaite des Voltigeurs de Drummondville face aux Huskies de Rouyn-Noranda, permet au meneur du classement général d’augmenter à neuf points son avance sur le club drummondvillois.

Avec encore 11 parties à disputer au calendrier régulier, les Nord-Côtiers se préparent maintenant en prévision d’un voyage important dans les provinces maritimes avec une série intense de trois parties en trois jours.

Le Drakkar jouera son prochain match, jeudi soir, face aux Wildcats de Moncton. Vendredi, il se déplacera en direction de Saint John avant de compléter son périple, samedi prochain, face au Titan d’Acadie-Bathurst.