Le Club de curling de Sept-Îles, hôte d’un camp renommé 

Les joueuses et joueurs de curling de Sept-Îles et de la région pourraient partir leur prochaine saison sur les glaces en étant plus aguerris techniquement et stratégiquement.

Un camp de trois jours est prévu du 22 au 24 novembre dans l’édifice du 21 rue Comeau, à Sept-Îles. Des instructeurs de haut niveau font partie du programme du camp de curling Hot Shots.

Cette idée part de la participation du président du Club de curling de Sept-Îles, Jonathan St-Onge, et de ses coéquipiers de la ligue du jeudi, à ce camp en octobre dernier, du côté de Rosemère.

« Il était temps d’améliorer notre technique », a-t-il dit. « On a tripé. Nos membres méritent un camp comme ça. Je me suis dit qu’on est capable d’amener ça chez nous. »

Plusieurs éléments techniques sont travaillés sur la glace, en plus de volet théorique en dehors de la surface de jeu. Le lancer de pierre (équilibre), le relâchement et rotation de la pierre, comment lire les glaces, le poids de lancer, le chronométrage des pierres, la technique de brossage, les angles, la communication et la chimie d’équipe, ainsi que l’analyse vidéo et de situations de jeu sont les aspects abordés.

Jonathan St-Onge a notamment soumis les noms de Laurie St-Georges et de Guy Hemmings parmi les instructeurs qu’il aimerait avoir. La première est la skip d’Équipe Québec qui est actuellement au Tournoi des Cœurs — Scotties, le championnat canadien féminin. Le second agit régulièrement comme analyste, lors des tournois de curling sur les ondes de RDS et a déjà atteint la finale du Brier (Championnat canadien), à la fin des années 90.

Il devra y avoir au moins 32 participants inscrits pour que le camp puisse se tenir à Sept-Îles.

Le président du CA du Club de curling de Sept-Îles recherche d’ailleurs des partenaires pour assurer la venue des instructeurs invités.

Le coût d’inscription pour le camp sera de 650 $ pour les membres du Club de curling de Sept-Îles. Ils doivent passer par la direction du club. Pour les autres, il en coûte 800 $ (plus taxes) avant le 1er mai (849 $ après cette date). Les inscriptions se prennent via le hotshotscurling.com.