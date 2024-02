Projet de développement Holliday : la hausse des coûts inquiète le promoteur

Face au contexte économique et à la hausse des coûts pour le développement domiciliaire, des interrogations demeurent à savoir si le projet Holliday ira bel et bien de l’avant.

Il y a quelques semaines, la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon, avait révélé que la municipalité pourrait racheter les terrains des promoteurs pour développer ce secteur.

Régis Bouchard, l’un des deux promoteurs derrière le projet Holliday, indique qu’il s’agit bien d’une option envisagée. N’empêche que le projet avance bien et que le développer par lui-même demeure, à l’heure actuelle, la première option.

Ce qui fait hésiter les promoteurs, c’est l’incertitude quant aux coûts totaux.

Pour aller de l’avant avec le développement, M. Bouchard affirme qu’il y a encore certaines données qu’il faut obtenir au niveau des dépenses.

« Avant de nous aventurer et de risquer de ne pas être capable de vendre les terrains, parce qu’ils vont être trop chers, on veut que la Ville nous fournisse tous les éléments », dit-il.

Il craint notamment que la Ville puisse taxer à la hausse les terrains vacants dans le futur, ce qui aurait un impact sur la rentabilité du projet. Selon M. Bouchard, la Ville pourrait appliquer cette mesure, pour inciter les propriétaires de terrains vacants à construire.

« Il faut envisager c’est quoi l’investissement qu’on va avoir à faire. Si les terrains deviennent trop chers, les gens n’auront plus accès à la propriété et je vais me retrouver avec un éléphant blanc, parce que je ne serai pas capable de vendre les terrains », explique-t-il.

La hausse des taux d’intérêt préoccupe aussi l’homme d’affaires. Le promoteur devra investir plusieurs millions pour réaliser les travaux. Il devra construire les égouts et aqueducs, avant de les céder à la municipalité, selon une entente qui devra être conclue.

Attente et découragement

M. Bouchard confie qu’il y a de l’intérêt de différents acheteurs qui voudraient construire une résidence dans ce développement, mais que plusieurs se découragent face à l’attente.

Pour aller de l’avant, le promoteur doit encore obtenir une autorisation du ministère de l’Environnement. De plus, l’entente promoteur/Ville est toujours en discussion. Ce type d’accord permet de définir les obligations qu’un promoteur doit respecter. Cela peut concerner l’éclairage, l’asphaltage des rues, les services d’aqueduc.