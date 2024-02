Pessamit : les manifestants ne cèdent pas

La barricade de l’entrée de Pessamit aux non autochtones est toujours en place. Malgré une intervention policière, les opposants à la signature d’une entente avec Québec ne cèdent pas.



« On ne cédera pas à la première menace, lance Jérôme St-Onge. Ils veulent me menotter. Ils me menacent qu’ils montent un dossier pour que je passe devant la justice, mais la barricade reste là! »

Le résident de Pessamit a été rencontré plus tôt ce matin par la cheffe Marielle Vachon qui se disait surprise de son initiative, selon ce qu’il rapporte.



« Elle m’a demandé d’arrêter tout ça parce qu’il y a une entente historique qui devait être signée aujourd’hui. J’ai expliqué mon point de vue que, nous, les membres de la communauté, on n’a jamais été consultés », raconte M. St-Onge, encore aussi déterminé qu’à 7 h 30.

Le jeune Innu se sentait seul hier quand il a réfléchi à son projet « après avoir appris dans les médias qu’il y aurait une entente signée aujourd’hui ».

Mais depuis sa présence au centre de la route, il sent le soutien de ses confrères autochtones.

« Tout le monde me supporte », dit-il.



Jérôme St-Onge n’a pas été informé si le premier ministre fera son annonce ou non. Il espère que l’entente ne sera pas concrétisée à un autre endroit, parce qu’il entend bien intensifier ses moyens de manifestations.

« Il est temps que Pessamit se réveille », laisse-t-il entendre.



Avec Anne-Sophie Paquet-T.