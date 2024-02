Agrandissement du Super C de Sept-Îles

Place de Ville a annoncé des travaux en prévision d’un agrandissement du Super C. L’accès par le mail sera fermé et les espaces de stationnement limités.

À compter du 19 février, l’accès au Super C par le mail sera fermé « dû à l’exécution des travaux d’agrandissement du supermarché ».

Lyne Nadeau, gérante du Super C, confirme que des travaux d’agrandissement auront lieu en 2024, mais ne peut dévoiler davantage d’informations quant à la nature des travaux et la date officielle du projet. Elle mentionne que les cinq locaux adjacents au supermarché appartiennent au Super C et feront partie de l’agrandissement.

« Ils vont fermer les portes du mail pour pouvoir mettre les locaux adéquats pour commencer les rénovations de notre Super C », dit Lyne Nadeau.

Un enclos à paniers d’épicerie est mis à la disposition des clients, près du Buffet Ho King.

« Nous vous suggérons d’utiliser cette partie du stationnement durant cette période », peut-on lire dans une publication du marché d’alimentation, sur les réseaux sociaux.