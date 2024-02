Projet domiciliaire Holliday : les citoyens font entendre leurs préoccupations

Les citoyens de Sept-Îles ont pu faire part de leurs inquiétudes par rapport au projet de développement domiciliaire Holliday lors d’une assemblée publique de consultation.

L’événement était organisé dans le cadre de l’adoption d’un plan particulier d’urbanisme pour le secteur. Environ 20 citoyens étaient présents.

Plan pour le projet de développement Holliday

Pendant près d’une heure, ils ont pu faire connaître leurs préoccupations par rapport à ce développement domiciliaire.

Celles-ci touchent notamment l’accès aux sentiers boisés, l’irrigation de l’eau dans le secteur ainsi que le pourcentage d’espaces verts qu’il y aura dans ce développement.

La Ville de Sept-Îles veut aussi profiter de ce projet pour construire une voie de contournement. Elle partirait du chemin du lac Daigle pour aller rejoindre la rue Maltais. La voie permettrait de faire dévier le trafic lourd qui emprunte la rue Holliday.

« L’intention c’est que cette voie soit là dès le départ du projet de développement. On le sait, c’est une récrimination des gens qui vivent sur la rue Holliday que c’est bruyant et qu’il y a beaucoup de trafic. Ça fait des années qu’on entend ça. Donc, la voie de contournement, tout le monde souhaite qu’elle arrive le plus rapidement possible », a affirmé la conseillère municipale, Charlotte Audet, qui a présidé l’assemblée publique. L’aspect de la voie de contournement a reçu des commentaires favorables dans son ensemble des citoyens présents à la rencontre.

La conseillère Charlotte Audet, a présidé l’assemblée publique qui s’est tenue le 14 février à l’hôtel de ville de Sept-Îles.

Le projet de développement Holliday est séparé en quatre phases. Dans son ensemble, il comprend environ 400 terrains.