Le Plan caribou inquiète le Motel de l’Énergie

Fermeture ou relocalisation? Le Motel de l’Énergie pourrait être impacté par le plan stratégique pour la conservation du caribou forestier, attendu de pied ferme par l’industrie forestière.

Même s’il est trop tôt pour statuer sur la nature de son avenir, l’entreprise hôtelière, située à proximité de la centrale hydroélectrique Manic-5 sur la route 389 vers Fermont, appréhende ce qui s’en vient.

Pour le président du motel, Alex Henry, il est difficile de dire à quoi il ressemblera une fois le plan de protection du caribou en place. Selon lui, la fermeture de chemins signifiera nécessairement la fin pour des chalets, des pourvoiries et d’autres établissements de la région.

Il accueille les usagers de la route 389 comme les camionneurs qui ravitaillent les différentes régions et secteurs, les touristes et une importante clientèle d’affaires, qui est « active dans divers domaines tels que la foresterie, l’industrie minière, le génie civil et l’hydroélectricité », fait savoir son président.

Ce dernier confirme qu’au cours de l’année 2023, les « clients ont choisi de loger au motel plus de 19 000 fois, et cela confirme que nous proposons des services essentiels pour tous les intervenants de la région de Manic-5 ».

Manque de transparence

M. Henry dénonce le manque de transparence et de communication du gouvernement par rapport au contenu du plan stratégique et ses impacts.

« Peu de discussions ont eu lieu sur l’impact qu’un éventuel plan du caribou aura pour les entreprises autres que forestières. Pourtant, cela devrait être le cas puisque cette vague de changements affectera tout le monde », se désole-t-il.

Même son de cloche du côté de William Lebel, directeur général de La Nord-Côtière des Bergeronnes, qui précise que le gouvernement actuel « ne semble pas reconnaître ou prioriser les activités sylvicoles pour le développement et la pérennisation des régions ».

Impacts

Le gouvernement fédéral avait indiqué un seuil de perturbation préalable du territoire des hardes de caribou de l’ordre de 35 %, ce qui amènerait invariablement des changements de pratiques pour l’industrie forestière avec un nouveau plan.

« Sans connaître le plan de protection et n’étant pas impliqué dans la planification des travaux, je crois que nous aurons des défis logistiques qui nous seront imposés, mais sans en connaître pour le moment l’ampleur », se prononce M. Lebel.

« Est-ce que ces victimes seront aidées par le gouvernement ? se demande Alex Henry. Une chose est certaine, le plan impactera l’ensemble des Nord-Côtiers. »