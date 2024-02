Grand Bal masqué : plus de 35 000 $ pour les soins de santé régionaux

Pour sa deuxième édition, le Grand Bal de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM) a récolté 35 595 $ au profit des soins de santé régionaux.

Sur le thème du bal masqué, la soirée-bénéfice s’est tenue le 10 février sous la présidence d’honneur de Valérie Gaudet et Éric Durand, co-propriétaires chez IGA Baie-Comeau.

« Nous sommes très touchés de nous faire offrir ce rôle pour le Grand Bal. La santé est une cause qui nous tient énormément à cœur et c’est une de nos façons de redonner à la communauté », avaient affirmé Mme Gaudet et M. Durand, lors de l’annonce de la deuxième édition de l’événement.

La Fondation SSSM a pu compter également sur un présentateur officiel pour le Grand Bal. Il s’agit du journal Le Manic pour une deuxième année consécutive.

Au coût de 165 $, les billets achetés par les convives leur ont donné l’opportunité de déguster un repas raffiné à l’hôtel Le Manoir. De plus, un encan virtuel a permis d’amasser une partie des fonds recueillis. Il mettait de l’avant 19 000 $ en prix grâce à 40 lots offerts par des commanditaires.

L’événement permettra à la Fondation SSSM de bonifier les soins de santé et les services sociaux en région en plus de développer de nouveaux projets.