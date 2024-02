Élection partielle de Sainte-Marguerite : vote par anticipation ce dimanche

Dans le cadre de l’élection partielle de Sainte-Marguerite à Sept-Îles, les électeurs du district peuvent se prévaloir de leur droit de vote aujourd’hui le dimanche 11 février dans le cadre du vote par anticipation.

Il se déroulera au Centre Roger-Smith (15, rue O’Brien) à Clarke City. Les bureaux seront ouverts de 12h à 20h.

Cette élection partielle est rendue nécessaire par la démission de la conseillère Mélanie Dorion, en octobre dernier.

Cinq candidats se font la lutte pour la remplacer. On retrouve dans la course Anthony Lebel, Gervais Gagné, Éric Beaudry, Louis Marchand et Martin Perron.

Le jour du scrutin aura lieu le dimanche 18 février.