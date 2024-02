Direction générale de la MRC de Sept-Rivières : un défi qu’Elisabeth Chevalier ne pouvait laisser passer

Affirmant ne pas pouvoir passer par-dessus une telle opportunité, Elisabeth Chevalier a accepté de prendre les rênes de la MRC de Sept-Rivières à titre de directrice générale.

« C’est un poste qui devient rarement disponible. L’opportunité était là et il fallait la saisir dès maintenant », affirme Mme Chevalier.

Elle succède ainsi à Alain Lapierre, qui avait quitté ses fonctions en septembre. Les raisons de son départ n’avaient pas été dévoilées. Nos demandes d’entrevue étaient restées sans réponse depuis sa démission.

Mme Chevalier était jusqu’à tout récemment responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat. Ce poste était un mandat qui prendrait fin avec l’achèvement de la construction du parc éolien.

Auparavant, elle a occupé le rôle de directrice générale chez Arsenal Media. À sa feuille de route, on ajoute une expérience en politique municipale. Elle a été conseillère municipale à Sept-Îles de 2013 à 2023. Son parcours en politique lui sera très utile, croit-elle, dans ses nouvelles fonctions.

« La MRC a son conseil, ses lois et ses départements… Ce sont des choses que j’ai déjà vues dans ma vie de conseillère municipale, donc je pars avec une certaine connaissance des dossiers », dit-elle.

Parmi les priorités qui ont déjà été identifiées pour la nouvelle directrice générale, il faudra mieux faire connaître le rôle de la MRC.

« La MRC fait énormément de choses. Elle participe à beaucoup de projets. Elle est le levier économique pour beaucoup d’entreprises. Il s’agit d’éléments très peu connus. Faire rayonner un peu plus la MRC fait partie de mon mandat », affirme-t-elle.

Parmi les autres dossiers qui se retrouveront sur son bureau, il y aura celui de la Station Gallix.

La nouvelle directrice se dit à l’écoute des citoyens et notamment ceux du lac Daigle, qui dépendent de la MRC.

La nomination d’Elisabeth Chevalier a été entérinée lors d’une séance extraordinaire de la MRC de Sept-Rivières tenue le 6 février.

« Nous sommes convaincus que Mme Chevalier continuera d’apporter son expertise exceptionnelle et sa passion à son nouveau rôle, renforçant notre organisme et contribuant à notre succès continu », a fait savoir la MRC par voie de communiqué.