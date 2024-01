Un avocat confirme que l’ancien joueur de la LNH Alex Formenton est inculpé

DOSSIER – Alex Formenton des Sénateurs d’Ottawa patine lors d’un match de hockey de la LNH, le vendredi 29 avril 2022, à Philadelphie. Cinq joueurs de l’équipe canadienne junior du monde junior 2018 ont pris un congé de leurs clubs respectifs ces derniers jours en raison d’informations selon lesquelles cinq membres de cette équipe auraient été priés de se rendre à la police pour faire face à des accusations d’agression sexuelle. Michael McLeod et Cal Foote du New Jersey, Carter Hart de Philadelphie, Dillon Dube de Calgary et l’ancien joueur de la LNH Alex Formenton ont tous obtenu un congé pour une durée indéterminée, les absences étant annoncées cette semaine. (Photo AP/Matt Slocum, dossier)