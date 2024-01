Fusillade à Sept-Îles : plus de peur que d’informations au lendemain des événements

« C’est très stressant et je ne fais que penser à ça », a dit au lendemain des événements, le résident du canton Arnaud dont la maison a été traversée par une balle de fusil, vendredi. « Tout ce que je souhaite, c’est que la population soit alerte et dénonce à la police toute situation suspecte, on va y gagner en tant que société », a-t-il affirmé au Journal.

Bien que conscient des récents événements violents survenus dans la région, il ne s’était pas imaginé que quelque chose du genre pourrait survenir dans le secteur tranquille du canton Arnaud.

“Je ne m’attendais pas à vivre une telle situation stressante ici”, a-t-il confié.

Peu après 16 h, vendredi, un VUS blanc est entré dans la cour de sa résidence située près du Végétarien, le long de la route 138. Après un moment, le résident a remarqué que le conducteur qui semblait à la base vouloir faire un demi-tour est sorti de son véhicule pour l’inspecter.

Le résident se tenait dans sa porte-patio pour observer la scène. Il l’a ouvert et ses chiens ont commencé à aboyer. Le conducteur de la voiture est alors retourné derrière le volant.

« À ce moment, une petite voiture bleu pâle, arrivant de Port-Cartier, a tiré plusieurs coups d’arme à feu en direction du VUS blanc », a-t-il décrit.

Sur le coup, il a cru que le bruit des détonations était en fait un problème mécanique de la voiture bleue. « Mais j’ai vite compris que ce dont j’avais été témoin était des tirs d’arme à feu en direction de ma maison. »

Les deux véhicules « se sont fait la course en direction de Sept-Îles », a-t-il noté.

Il a rapidement contacté les policiers. Ce n’est que par la suite qu’il a constaté parterre le verre de la fenêtre de sa porte d’entrée qui avait été traversée par une balle.

« Avoir été à cet endroit, je n’aurais pas pu être là pour témoigner. »

Du côté de la Sûreté du Québec, les éléments relativement à l’événement se font rares.

L’expertise sur la scène est terminée, a fait savoir samedi la porte-parole de la SQ, Hélène St-Pierre, ajoutant que l’enquête se poursuivait.

Il n’y a eu aucune arrestation pour le moment. Aucune demande n’a été formulée par les enquêteurs pour que des informations sur le ou les suspects recherchés, ou sur les véhicules d’où provenaient les coups de feu soient diffusées au public, a-t-elle indiqué.

–Avec Sylvain Turcotte