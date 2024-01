De gros souliers à chausser au Club le 7e round

L’année 2023 a été fortement occupée et mouvementée pour le club de boxe de Sept-Îles. Le décès, il y a douze mois, de l’homme derrière l’organisation, Alain Bourassa, a tout chamboulé. À l’automne, quatre passionnés ont toutefois décidé de prendre les rênes pour assurer la continuité, après le déménagement de Nancy Lachance, la conjointe de M. Bourassa.

Maxime Chiasson (président), Nathan Brisson (secrétaire), Samuel Bourassa (vice-président) et Christian Fortin (trésorier) composent le conseil d’administration de Active Sept-Rivières, derrière le Club le 7e round.

Les quatre hommes veulent poursuivre la même mission qu’avait Alain Bourassa, soit la boxanthropie et celle de démocratiser la boxe et de toucher les communautés.

À l’automne, ils ont rapidement constaté que les adeptes du club avaient eu peur de perdre leur lieu d’entraînement. « On a senti qu’on avait une responsabilité », de dire Maxime Chiasson.

« Si on peut redonner le minimum de ce qu’Alain nous a donné », ajoute Nathan Brisson.

Ils sont conscients de l’ampleur du défi. « On n’a pas la même prestance qu’Alain. On a de gros souliers à chausser. À nous quatre, on n’y arrive pas. C’était une légende vivante et un homme très inspirant », souligne le président.

Ils y sont allés dans la vision qu’avait Alain Bourassa, avant son décès, en janvier 2023. « On veut garder sa sauce et que ce soit accessible [la boxe]. »

Nathan Brisson, Maxime Chiasson et Christian Fortin n’auraient pas repris le flambeau sans la participation et l’implication de Samuel Bourassa, fils de feu Alain Bourassa. « Il a une expertise et il a pris beaucoup d’assurance », mentionne M. Brisson, au sujet de celui qui est l’entraîneur-chef. Le groupe mise aussi sur le support de Mathieu Lévesque et Jasmin Bezeau.

Plus d’espace

L’automne a été fort occupé dans le local, au sous-sol du bâtiment coin Brochu/Napoléon à Sept-Îles. Il y a eu des dégâts d’eau, mais aussi des rénovations majeures grâce à Construction & Expertise PG, propriétaire de l’édifice.

Le local du Club le 7e round a pratiquement triplé en superficie, initialement de 1 500 pieds carrés.

« Le but, c’est que les gens aient de belles installations pour de l’activité physique, pour les faire bouger. C’est important pour la santé mentale. Dieu sait que tout le monde est stressé », indique Nathan Brisson.

Comme c’était le cas avec le Free Fight 7-Îles, le Club le 7e round offre des cours récréatifs de cardioboxe pour apprendre le plaisir de ce sport. Il y a aussi un niveau intermédiaire pour ceux et celles avec des objectifs plus pointus.

Cette session-ci marque le retour de l’équipe de compétition de boxe, avec « des jeunes motivés avec le couteau entre les dents », soutient Nathan Brisson. Certains des membres pourraient monter dans le ring pour un premier gala, dans trois mois.

Pour un premier gala à Sept-Îles, les hommes derrière le club veulent se faire un nom auprès des autres organisations en province, avant de se lancer dans un tel projet.