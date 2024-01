Rappel d’un médicament contre la fièvre pour enfants en raison d’un risque de surdose

Le fabricant de médicaments Teva Canada Ltd. rappelle un médicament pour soulager la douleur et la fièvre chez les enfants parce qu’il contient trop d’acétaminophène et présente un risque de surdose. Une pancarte devant le siège social de Santé Canada à Ottawa le vendredi 3 janvier 2014. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick