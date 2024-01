Le PQ propose sept solutions pour soutenir l’information régionale

Dans un contexte de perte d’emplois massive chez TVA et Radio-Canada et de fin de l’impression de journaux papier, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, propose sept mesures réalisables à court terme pour dénouer la crise que traversent les médias d’information du Québec.

« On a le devoir d’agir maintenant avant qu’il soit trop tard pour sauver l’information locale. Nous savons que tous les partis sont d’accord, mais personne n’avait proposé un véritable plan jusqu’à présent », déclare Paul St-Pierre Plamondon.

Le plan du PQ se décline en sept actions du gouvernement : boycott des entreprises qui refusent une entente de redistribution avec les médias, politique d’achat publicitaire dans les médias locaux, soutien à la transition des hebdos touchés par la fin du Publisac, crédit d’impôt pour le journalisme radio et télé, fonds pour la conversion des modèles d’affaires et technologiques des entreprises de presse, création d’un Conseil de la radiodiffusion et télécommunication québécois et régime fiscal avantageux pour les dépenses publicitaires faites auprès de partenaires québécois.

Concernant les journaux qui dépendent de la distribution du Publisac, Paul St-Pierre Plamondon critique l’absence de plan du gouvernement caquiste. « Cet hiver ils devront s’être munis d’entrepôts et avoir trouvé des livreurs pour des centaines de milliers de copies par semaine. Le gouvernement n’a pas l’air de comprendre l’urgence de la situation, ni le coût que ça représente ».

« Il faut impérativement offrir à court terme aux médias une chance de s’adapter, puis faire des changements de fond dans le modèle à moyen terme », rappelle le chef du PQ en conclusion.