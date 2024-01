Des chiens errants font peur à Ekuanitshit

Des enfants vont jusqu’à éviter d’aller à l’école à pied par peur d’être attaqués par des chiens errants sur la communauté d’Ekuanitshit, près de Mingan.

Un chien a même attaqué un jeune à l’école, cet automne, rapporte le Conseil des Innus d’Ekuanitshit, dans un communiqué.

« Les chiens traînent à l’école et c’est arrivé qu’ils se bagarrent ensemble dans la cour », ajoute-t-on. « Les parents sont inquiets et craignent pour la sécurité de leurs enfants et pour eux autres aussi. »

Les chiens se promènent librement dans la communauté, sans être attachés. Certains se montrent parfois agressifs. Le Conseil s’inquiète du danger occasionné pour les enfants et les marcheurs.

Il se dit prêt à prendre en charge les chiens dont les propriétaires seraient prêts à s’en départir.

« Sinon, vous devez les attacher quand il sont dehors ou les garder dans la maison », prévient le Conseil. « S’il y a une attaque ou une blessure par un chien, la Sûreté du Québec pourrait être interpellée. Les propriétaires de chiens devront prendre l’entière responsabilité des conséquences. »