Prix de l’essence à Port-Cartier : pas anormale, selon CAA-Québec

Le prix de l’essence à Port-Cartier cause bien des frustrations dans la communauté port-cartoise. Toutefois, CAA-Québec n’observe pas de tendance à un prix plus élevé, pour l’instant.

Selon le maire Alain Thibault et la Chambre de commerce de Port-Cartier, les automobilistes doivent payer jusqu’à 10 cennes de plus le litre qu’à Sept-Îles.

« Pour voir une tendance qui serait anormale, il faut que ça s’échelonne sur une longue période. Au moins un an », explique David Marcille, porte-parole pour CAA-Québec.

Selon lui, le fait qu’il ait de grands écarts de prix entre les stations-service de différentes villes peut s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas en compétition, en raison des grandes distances sur la Côte-Nord.

« Pour moi, le prix de l’essence est abusif à Port-Cartier. Il est 10¢ de plus cher à Port-Cartier qu’il peut l’être à Baie-Trinité ou à Sept-Îles », soutient le maire Thibault.

Il n’est pas le seul à dénoncer la situation. La Chambre de commerce de Port-Cartier (CCPC) l’a aussi fait avant le congé des Fêtes. « Les consommateurs de Port-Cartier sont pris littéralement en otage par les grandes pétrolières du territoire », avait-elle indiqué.

« Ce qui peut expliquer le prix plus élevé à Port-Cartier est tout simplement que les stations-service prélèvent une marge aux détails plus importante que dans les autres municipalités. Après ça, CAA-Québec, on n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi », ajoute M. Marcille.

Le maire de Port-Cartier a décidé d’interpeller le Bureau de la concurrence du Canada, pour qu’ils se penchent sur la situation. Il a déposé une plainte.

« Ça va être au bureau de la concurrence à fournir des explications là-dessus et ça va prendre de bonnes raisons pour que je comprenne pourquoi le prix de l’essence est plus élevé », dit-il.

Selon le CAA-Québec, le prix moyen à la pompe sur la Côte-Nord est de 159,2 ¢ le litre. Le prix réaliste est de 160,3 ¢.

Favoriser un indépendant

Dans les présentes circonstances, le maire affirme que plusieurs Port-Cartois vont faire le plein à Sept-Îles, lorsqu’ils sont de passage dans cette ville. M. Thibault invite plutôt les citoyens à privilégier la station-service indépendante de Port-Cartier, avant Irving, Shell et Esso.

« On se doit tout de même d’encourager nos commerçants locaux », dit Alain Thibault.