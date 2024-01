25 000 $ pour donner la chance à tous à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles

L’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) et sa fondation veulent rendre la seule école privée de la Côte-Nord accessible. Un programme d’aide financière d’au moins 25 000 $ par année sera donc offert aux élèves désireux de fréquenter l’établissement.

L’objectif de ce projet est que le choix de l’école secondaire repose sur un besoin et sur les préférences du jeune, plutôt qu’uniquement sur l’aspect financier.

Il y a déjà quelques années que le directeur de l’IESI, Mathieu Brien, a cette idée d’aide financière en tête.

« On peut changer des vies, aider du monde, amener l’élève ailleurs. Comme être humain, je veux aider le plus grand nombre de personnes possible. Je souhaite rendre mon école accessible, que l’aspect financier ne pèse pas dans la balance », souligne celui qui est en poste depuis l’année scolaire 2018-2019.

Auparavant, l’IESI et sa Fondation disposaient d’environ 5 000 $ dans ses coffres pour ce type d’aide, pour des cas extrêmes, de façon ponctuelle. « On n’en parlait pas et on ne le publicisait pas », précise M. Brien.

Cette aide peut être un outil à la motivation et à la persévérance scolaire, ainsi qu’à la réussite académique.

« Soutenir notre communauté locale, être présent pour l’autre, tout cela devient de plus en plus important en 2023. Si l’élève éprouve des difficultés, mais qu’il est travaillant, nous pouvons l’aider. Si l’élève réussit bien ou avec facilité, mais qu’il souhaite apprendre autrement et avoir un parcours scolaire qui lui permettra d’apprendre plus que ce qu’on enseigne normalement à l’école, nous pouvons l’aider », soutient le directeur de l’IESI, sans prétendre la perfection.

C’est de cette réflexion qu’est venu ce projet d’aide financière, donnant un coup de pouce à un plus grand nombre d’élèves et de familles.

Un formulaire pour les demandes d’aide financière sera disponible dans les prochaines semaines. Différents critères, objectifs et subjectifs, permettront à partir d’un système de pointage de déterminer le montant (rabais sur la facture) qui sera accordé.

Mathieu Brien voit encore plus grand que les 25 000 $. Son objectif est de pouvoir donner annuellement 50 000 $, sinon plus, via les dons Fondation.

D’ailleurs, la Fondation, qui n’a pas tenu d’activités de financement depuis 2019 avec son dernier souper, prévoit en mettre d’autres sur pied dès le printemps, notamment avec le tirage de crédits-voyages.