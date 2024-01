La MRC aidera la Station Gallix

La MRC de Sept-Rivières et les villes de Sept-Îles et Port-Cartier aideront la Station de ski Gallix, avec les bris de la tuyauterie survenus durant le congé des Fêtes. Cette situation fait en sorte que le début de la saison sur les pentes a été reporté une fois de plus.

Le préfet de la MRC, Alain Thibault, a fait savoir lundi matin que les élus allaient prendre une décision mardi, quant à la façon et à quelle hauteur l’aide serait accordée.

« On va aider c’est certain », a-t-il fait savoir.

La demande de la Station Gallix, organisme supra local, se chiffre à 60 000$.

La nouvelle date pour l’ouverture est prévue le 18 janvier.

Le Nord-Côtier n’a pas eu de retour de la direction ou du CA pour plus d’informations sur le sujet.