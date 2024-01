Une autre tempête hivernale pour la Côte-Nord ce samedi

La Côte-Nord sera touchée par une deuxième tempête hivernale en moins d’une semaine. Entre 25 et 40 centimètres devraient tomber sur la Côte-Nord à partir de samedi.

« L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie. Des fermetures de routes sont possibles », indique Environnement Canada dans son avertissement de tempête hivernale.

Dans les circonstances, il est recommandé de devancer ou retarder tout déplacement non essentiel.

Un avertissement d’onde de tempête a également été émis par l’organisme. On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale, de grosses vagues et de la glace de mer près de la côte samedi après-midi. Pour Sept-Îles et Port-Cartier, la situation sera à surveiller particulièrement samedi entre 13h30 et 16h30.

La Ville de Sept-Îles a d’ailleurs invité les résidents des zones côtières à faire preuve de prudence et de vigilance. Toute inondation ou dommage aux infrastructures publiques peut être communiqué à la municipalité en téléphonant au 418 964-3300.