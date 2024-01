Un rappel du vaccin contre la COVID-19 est recommandé pour certains ce printemps

Le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada affirme que les personnes exposées à un risque élevé de maladie sévère en raison de la COVID-19 devraient être admissibles à une autre dose de vaccin au printemps.

La recommandation, publiée vendredi, indique que les personnes âgées de 65 ans et plus, les résidents adultes des foyers de soins de longue durée et les personnes âgées vivant dans d’autres milieux de vie collectifs pourraient recevoir une nouvelle dose du vaccin ciblé contre le variant XBB.1.5.

Le comité consultatif fédéral indique également que les enfants et les adultes âgés de six mois et plus qui sont «modérément à sévèrement immunodéprimés» en raison d’une affection sous-jacente ou d’un traitement pourraient également recevoir cette dose de rappel.

Le Comité consultatif publie dès maintenant cette recommandation pour le printemps afin de contribuer à la planification des programmes de vaccination en santé publique.

Le comité fédéral indique qu’il sera particulièrement important pour les Canadiens de recevoir le vaccin ciblé contre le variant XBB.1.5 s’ils ne l’ont pas déjà reçu l’automne dernier ou cet hiver.

Trois de ces vaccins sont disponibles au Canada: deux vaccins à ARN messager, fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, et un vaccin sans ARNm, fabriqué par Novavax. Début décembre, seulement 15 % de la population canadienne avait reçu ce vaccin ciblé contre le variant XBB.1.5.

Au Québec, en date du 9 janvier dernier, 17,3 % de la population totale avait reçu ce vaccin ciblé depuis le début d’octobre. Ce chiffre atteignait 45,2 % chez les 60 ans et plus, et près de 58 % chez les 80 ans et plus.