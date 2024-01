Bris d’aqueduc à Clarke City : fermeture du Chemin de l’Église

En raison d’un bris d’aqueduc qui s’est produit tôt samedi matin, le chemin de l’Église sera fermé à la circulation devant le 310, chemin de l’Église, et ce, jusqu’à tard ce soir, samedi 13 janvier.

L’accès au village de Clarke City, jusqu’à la rue Bigonesse, demeure possible par la route 138 et le chemin de l’Église, indique la municipalité. Par contre, pour accéder aux adresses situées au sud de la zone de travaux et au secteur de Val-Marguerite, il faut prévoir un détour par le chemin de la Pointe-Noire et la rue des Campeurs.

Toujours en raison du bris d’aqueduc, l’alimentation en eau devra être interrompue pour quelques heures pour les résidences situées sur le chemin de l’Église (adresses civiques no 210 et plus) et sur la rue Bigonesse. Lorsque le service sera rétabli, il faudra faire bouillir l’eau 1 minute avant consommation, par mesure préventive, jusqu’à avis contraire.