Application mobile : plus de 1400 téléchargements en deux jours

Depuis le lancement de l’application mobile mercredi, on enregistre 1407 téléchargements jusqu’à jeudi soir, comme quoi l’initiative numérique des Éditions Nordiques était attendue.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application mobile des Éditions Nordiques regroupant le Nord-Côtier, le Manic, le journal Haute-Côte-Nord et le Charlevoisien.

Le nombre croissant de téléchargements démontre sans l’ombre d’un doute cet intérêt pour l’information régionale de qualité, produite par une équipe d’une quinzaine de journalistes, de Charlevoix jusqu’en Minganie en passant par Forestville, Baie-Comeau et Sept-Îles.

Les gens de Charlevoix et de la Côte-Nord n’ont aucune raison de ne pas être informés. Aux éditions papier hebdomadaires et au site internet s’ajoute une application mobile moderne et simple à utiliser qui aura nécessité près d’un an de travail.

L’utilisateur peut choisir les nouvelles qu’il veut lire, recevoir des notifications pour les nouvelles importantes, intégrer ses activités à un calendrier et participer à titre de journaliste citoyen à son média favori. L’application est disponible sur les appareils Apple et Android.

Il reste encore quelques soucis techniques à régler, ce qui est normal à la sortie d’une innovation de ce genre. On conseille aux gens d’activer la mise à jour automatique ou sinon de surveiller dans les prochaines semaines une nouvelle version.

Un concours

Par ailleurs, avec chaque téléchargement, vous courez la chance de remporter un bon d’achat de 1000 $ chez votre épicier. Rien de plus simple, pas besoin de formulaire, le seul fait de télécharger l’application mobile vous rend éligible. Les détails du concours sont sur notre site internet à l’onglet concours. Vous avez jusqu’au 25 février.

Rappelons que les firmes IXMédia et Eugeniuses ont accompagné l’équipe des Éditions Nordiques pour la mise en place cette avancée technologique.

Pour télécharger l’application :

Apple —> https://apps.apple.com/ca/app/%C3%A9ditions-nordiques/id6472655591

Google —> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staging.editionsnordiques