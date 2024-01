Les taxis bravent la tempête à Sept-Îles

Bien qu’ils soient passés de 13 à 7 voitures dans la dernière heure, les taxis de Sept-Îles continuent d’offrir le service en ce jour de tempête, mais non pas sans difficulté.

La tempête pourrait venir à bout du service de Carillon taxi qui pourrait fermer au cours des prochaines heures. Déjà, six voitures de la flotte ont préféré rentrer à la maison. Vers 11 h, il y en avait toujours sept en opération. Un véhicule en direction de Port-Cartier a dû rebrousser chemin au barrage SM2.

« C’était une question de sécurité pour le client et le chauffeur », a fait savoir Éric Dufour, vice-président de l’entreprise de taxi.

Une autre voiture de taxi a été impliquée dans un accrochage, mercredi matin.

« On essaie de donner le plus de service possible, mais à un moment s’il n’y a plus de visibilité, que les voitures commencent à rester pris, on va fermer », a-t-il expliqué.

M. Dufour recommande aux gens qui auraient besoin d’un taxi pour un déplacement de ne pas attendre, puisque les activités pourraient cesser au cours des prochaines heures.