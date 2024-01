Le Drakkar triomphe difficilement à Rimouski

Non sans difficulté, le Drakkar est parvenu à vaincre l’Océanic de Rimouski 5-4 au Colisée Financière SunLife samedi après-midi.

Malgré une domination des nord-côtiers en première période, les rimouskois avaient pris les devants dès la 47e seconde de jeu par l’entremise du capitaine Jacob Mathieu. Félix Gagnon crée l’égalité quelques minutes plus tard, faisant dévier un tir de la ligne bleue après avoir gagné la mise en jeu en zone adverse.

Le quatrième trio baie-comois donne les devants au Drakkar pour la première fois de la partie en début de deuxième. Shawn Pearson saute sur un retour de Julien Paillé que la défensive rimouskoise n’est pas en mesure de récupérer devant Quentin Miller. Pearson connaît actuellement la meilleure séquence offensive de sa carrière dans la LHJMQ, puisqu’il revendique quatre matchs consécutifs avec au moins un point.

Après un premier vingt plus difficile et en retard au pointage, l’Océanic se défend bien par la suite en deuxième et crée l’égalité. Maxime Coursol profite d’une échappée après avoir bloqué un tir d’Angus Booth à sa ligne bleue et déjoue habilement Charles-Édward Gravel avec une feinte de droite à gauche. La troupe de Joël Perrault ne peut cependant conserver cette égalité jusqu’à son retour au vestiaire, puisque Félix Gagnon marque son deuxième du match en faisant à nouveau dévier un tir près du gardien.

L’Océanic connait cependant un excellent début de troisième et marque deux fois pour prendre les devants. D’abord, Maxime Coursol capitalise à nouveau sur le premier jeu de puissance de son équipe dans la rencontre, puis Lyam Jacques donne les devants à son équipe 4 minutes plus tard.

Alors que l’on sentait le match glisser hors de la portée du Drakkar à ce moment, il profite à nouveau d’erreur de couverture des défenseurs bas-laurentiens pour créer l’impasse. Cette fois, Shawn Pearson est oublié dans l’enclave, alors que les porteurs de chandails blancs sont attirés par la rondelle en coin de patinoire. L’ancien de l’Océanic inscrit lui aussi son second de la partie.

Dans une fin de match un peu chaotique, ponctuée par de nombreuses infractions, Baie-Comeau marque ce qui sera le but de la victoire avec un peu plus de cinq minutes à jouer. Isaac Dufort ne tentait probablement par de marquer avec cette remise sur sa gauche, mais celle-ci dévie sur le défenseur Charle Truchon et se retrouve dans le filet.

Malgré les deux points en poche, le personnel d’entraîneurs du Drakkar voudra certainement voir un effort plus constant et soutenu de ses joueurs pour le match revanche demain après-midi. Après une bonne première période, Baie-Comeau a beaucoup plus de difficulté à enchaîner les bonnes présences offensives et a commis plus d’erreurs avec la rondelle pour le reste de la partie.

On dit d’ailleurs que le hockey est un jeu d’erreurs et les deux équipes en présence pourraient en témoigner, puisque de nombreux buts ont été marqués en raison de celles-ci. Les deux gardiens partants n’ont ainsi pas connu un après-midi faste, statistiquement parlant. Charles-Édward Gravel a cédé 4 fois sur 22 lancers, son vis-à-vis Quentin Miller 5 fois sur 25.

Récemment acquis du Titan d’Acadie-Bathurst en retour d’un choix de premier tour, Donovan Arsenault disputait une première rencontre dans l’uniforme du Drakkar. De son côté, Jules Boilard purgeait un match de suspension pour son geste à l’endroit d’un officiel survenu jeudi dernier. Il sera de retour dans l’alignement dès demain.