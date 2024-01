Le Drakkar signe un autre triomphe décisif à la maison

Baie-Comeau – Le Drakkar a poursuivi son excellence à domicile, jeudi soir, quand il a signé un autre triomphe décisif de 7-2 sur le Phoenix de Sherbrooke devant 2893 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux dans un 17e match (en 19 parties) devant leurs partisans, les meneurs au classement général ont de nouveau frappé avec la vitesse de l’éclair pour paver la voie vers cette 32e conquête de la campagne.

Tout comme leur sortie précédente à la maison, les locaux n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs avec une poussée de trois sans riposte, en moins de six minutes d’intervalle, au cours du premier engagement.

En plein contrôle, les membres de l’équipage ont fait mouche à trois autres reprises en deuxième période pour se forger une avance insurmontable pour leurs visiteurs de l’Estrie.

« On s’est montré un peu têtu en début de match en dérogeant du plan établi. Par la suite, nos défenseurs ont mis des rondelles au filet et les attaquants en ont profité pour donner le ton à l’attaque », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Auteur d’un doublé, Justin Poirier (ses 30e et 31e buts de la saison) a encore sonné la charge pendant que Shawn Pearson, Isaac Dufort et Julien Paillé ont bouclé la rencontre avec un but et une passe à leur dossier.

Transactions

Interrogé sur son récent échange réalisé en matinée, impliquant l’attaquant de 19 ans Donovan Arsenault du Titan d’Acadie-Bathurst, Jean-François Grégoire a dressé un bilan satisfaisant cette période de transactions.

« Au départ, ce sont trois objectifs que nous avions de se renforcir à chaque position (avec le gardien Charles-Édward Gravel ainsi que le défenseur Angus Booth) et nous avons obtenu ce que l’on désirait. »

En allant chercher du renfort en terme de joueurs d’expérience, le dégé voulait aussi passer un message aux autres équipes. « Plusieurs clubs ont bougé pour le dernier droit. De notre côté, on était déjà compétitif depuis le début de la saison et nous le serons davantage. On va être difficile à jouer contre à la maison. »

En vitesse

Louis-Charles Plourde et Jabez Seymour ont complété le pointage pour les vainqueurs. Le vétéran Justin Gill a bouclé la partie avec autres mentions d’aide à sa fiche.

De son côté, le gardien recrue Lucas Beckman (21 arrêts) gardera un très bon souvenir de son baptême dans la LHJMQ. L’espoir de 16 ans a été solide, particulièrement lors de la période initiale.

De retour à Baie-Comeau à la suite de sa transaction l’envoyant à Sherbrooke, l’attaquant Olivier Lampron a vu sa soirée de travail se terminer plus tôt quand il a été chassé du match (tentative de blessure) lors du deuxième engagement.

Le Drakkar, qui pourra compter sur le renfort de son nouvel ailier droit lors du prochain week-end, prendra la direction de Rimouski afin de disputer un programme double à l’Océanic, samedi et dimanche.