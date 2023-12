Revivez 2023 en 12 photos

La tempête monstre

Le quai dans la tempête. Photo Steven C

La tempête du 23 décembre qui s’est abattue sur la région avec des rafales de la force d’un ouragan a laissé de nombreux dégâts sur son passage. Il y a eu les longues pannes d’électricité, des pannes de réseaux, des toitures endommagées et même arrachées. Des revêtements extérieurs ont été soufflés par le vent. Il y a eu des problèmes aux stations de traitements des eaux. Des fils, poteaux et panneaux de signalisation se sont retrouvés au sol. Des garages, abris temporaires et clôtures n’ont pas résisté non plus. Bref, ce fut le chaos. Les gens de la Côte-Nord ont relevé leurs manches et se sont entraidés.

Un emblème disparaît

Photo Steven Chapados

Véritable emblème à Port-Cartier, l’épave du Lady Era, navire échoué au large de la plage Rochelois, perd des morceaux et disparaît peu à peu du paysage. Le bateau a été grandement affecté par la tempête survenue durant le temps des Fêtes. Une partie importante du navire, qui était encore visible, a disparu à la suite des vents violents qui ont touché le secteur.

30 bougies

Le décompte affiche 30 ans remplis de vitalité culturelle, d’évolution et de souvenir pour la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.

Au feu !

Un feu de forêt faisait rage au nord de Sept-Îles en juin. Photo archives

Des « allumettes » séparent Sept-Îles du feu monstre qui brûle la forêt à seulement une dizaine de kilomètres de distance des résidences évacuées. C’est de la résine et de la végétation ravagée par la tordeuse. Mêlés à la sécheresse, c’est du combustible.

La fin du trou

Le corridor des cellules de l’unité d’intervention structurée du pénitencier de Port-Cartier.

L’abolition du « trou » avec la Loi C-83 est un tournant majeur dans le milieu carcéral canadien. Avant ce changement, on pouvait garder dans une cellule un détenu 22 h sur 24 h. Au pénitencier de Port-Cartier, la nouvelle ne fait pas l’unanimité au sein du personnel. Si certains y voient des pratiques plus humaines, d’autres craignent pour leur sécurité.

Démission inattendue

Steeve Beaupré quittera son poste de maire de Sept-Îles le 25 septembre. Photo archives

C’est avec la voix remplie d’émotions par moment que le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a confirmé sa démission lors d’un point de presse tenu à l’hôtel de ville, en août. Il a accepté le poste de directeur de l’aide juridique à Sept-Îles.

Le monde chéri Anticosti

Photo Sophie Thibault

Qu’est-ce qui peut bien réunir une quarantaine de citoyens de l’île d’Anticosti un mardi matin en pleine période de chasse ? Une annonce comme celle de l’UNESCO, bien sûr ! Les insulaires savourent encore l’euphorie de ce moment historique de la nomination du joyau à la sélecte liste.

50 ans sans ce géant

Claudette Perry Marcoux et Camille Marcoux se sont mariés le 30 juin 1956. Photo BanQ Sept-Îles

Cinquante ans se sont écoulés depuis le tragique accident d’hélicoptère au large de Blanc-Sablon, ayant coûté la vie au Dr Camille Marcoux, à sa femme Claudette, à Diane Dupuis, une jeune aide-soignante de 21 ans et au pilote, Steve Power. Sur la photo, Camille et Claudette Marcoux, mariés le 30 juin 1956.

Des mégawatts, svp !

Image Instagram H2 Green Steel

L’implantation de H2 Green Steel à Pointe-Noire en fait rêver plusieurs. C’est qu’il y a des décennies que de nombreux acteurs septiliens travaillent et espèrent voir un jour se développer un projet permettant de transformer les richesses de la région sur place, plutôt que de seulement en faire l’expédition. L’aciérie verte que l’entreprise suédoise veut construire pourrait venir concrétiser ce souhait. Or, il faudra que Québec accorde les mégawatts nécessaires au projet. H2 Green Steel a déjà laissé savoir qu’elle ne pourra pas « attendre encore des années ».

Il prend le volant

Denis Miousse était entouré de ses proches au Centre des congrès de Sept-Îles au moment de l’annonce de sa victoire.

Après 17 ans à la table du conseil, Denis Miousse a pris le volant le soir de l’élection partielle du 12 novembre. Il succède à Steeve Beaupré, qui a démissionné de ses fonctions à la mi-mandat. Pour y parvenir, Denis Miousse a dû mener une lutte contre huit autres candidats à la mairie. Dans l’histoire de Sept-Îles, les électeurs n’avaient jamais eu autant d’options pour choisir leur nouveau maire ou mairesse.

Urgence

On sait maintenant de quoi aura l’air l’Hôpital de Sept-Îles, une fois son agrandissement et la modernisation de son urgence complétés. Lors d’une rencontre publique, le CISSS a dévoilé la modélisation du projet. Le nœud du problème, c’est l’espace de stationnements. Les négociations entre la Ville et le promoteur du projet, la Société québécoise des infrastructures (SQI), s’éternisent depuis des années. À ce jour, même si les plans sont faits, il n’y a toujours aucun échéancier sur la table.

Qui paiera ?

Une perspective du nouvel aréna projeté pour Sept-Îles. Image Lemay – Architecture et Design

Le coût du nouvel aréna de Sept-Îles est désormais estimé à 56,6M$. C’est ce qu’a révélé la Ville, lors du dévoilement des plans de l’édifice qui viendra remplacer l’aréna Conrad-Parent jugé désuet. En 2021, les estimations étaient de 23M$. Financièrement, le projet a fait tout un bon cette année. La Ville est en mission de recherche de financement. Une demande de subvention a été déposée auprès de Québec, via le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Il faut dire que les demandes sont nombreuses à travers la province. En raison des nouvelles lois, plusieurs arénas doivent être mis aux normes.