Joséphine Bacon, Kim Thúy, Lino Saputo et Réjean Hébert parmi les honorés de l’Ordre du Canada

Deux Québécois bien connus, la romancière Kim Thúy et l’homme d’affaires Lino Saputo, font partie des 59 nouveaux membres de l’Ordre du Canada identifiés jeudi par la gouverneure générale du Canada.

Quelques autres Québécois figurent à la liste des personnes honorées qui compte aussi trois compagnons, 15 officiers et un officier honoraire.

Le sénateur Serge Joyal profite de l’une des promotions en devenant compagnon de l’Ordre du Canada. On le récompense pour ses contributions à la politique et pour son influence en tant que mécène dans les domaines des arts, du patrimoine et de la culture.

L’ancien ministre québécois de la Santé et des Services sociaux Réjean Hébert, de Sherbrooke, est quant à lui fait officier pour son travail en faveur de l’autonomie des personnes âgées, à travers ses recherches en gérontologie et son apport à l’élaboration de politiques dans ce domaine.

Joséphine Bacon fait partie des officiers pour ses contributions à la littérature et à la culture autochtones au Canada, alors que Peter Robb Pearson est récompensé pour son travail original en tant que cinéaste, ainsi que pour sa promotion inlassable du cinéma et de la télévision au Canada.

Les autres nouveaux membres québécois de l’Ordre du Canada sont la neuroradiologue Raquel Zegarra del Carpio-O’Donovan, Osama El-Sayed Moselh pour ses contributions avant-gardistes en génie et gestion de la construction, le contrebassiste et enseignant Joel Andrew Quarrington et Martine Monique Roy pour ses efforts en tant que dirigeante, activiste et militante pour la diversité, l’inclusion et l’équité dans les diverses communautés sexuelles du Canada.

La gouverneure générale salue Kim Thúy pour avoir amplifié les voix et les expériences des migrants et des réfugiés et Lino Saputo pour sa contribution au milieu des affaires canadien en tant que chef d’entreprise et pour ses actions philanthropiques en faveur d’organismes de bienfaisance.

Louise Imbeault, du Nouveau-Brunswick, figure à la liste des officiers pour son leadership et son engagement dans la promotion de la culture acadienne. Michael de Adder, également du Nouveau-Brunswick, devient membre pour ses contributions artistiques et son travail dans le domaine de la caricature éditoriale.

Le journaliste franco-ontarien André Picard devient lui aussi membre de l’Ordre du Canada pour son dévouement à faire progresser la compréhension des questions de santé publique.