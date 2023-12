Prise 4 pour la Station Gallix

Oubliez le ski alpin ou la planche à neige entre Noël et le Jour de l’an à la Station Gallix. Mère Nature ne veut pas faire de cadeaux.

L’équipe de la Station doit y aller d’un autre report pour l’ouverture de la saison.

Après les 16, 21 et 26 décembre, la nouvelle date espérée pour un début sur les pentes est maintenant le 2 janvier.

La Station n’a pas été épargnée par les caprices de la météo avec de la pluie et des températures trop douces. Elle est aussi confrontée à un problème concernant l’enneigement « que nous essayons de résoudre au plus vite ». Les flocons naturels ne sont pas non plus au rendez-vous.