Le Pôle-Cartier toujours aussi populaire

L’heure était aux retrouvailles en fin de semaine pour le traditionnel Tournoi Pôle-Cartier. Les volleyeuses et volleyeurs étaient en grand nombre pour ce tournoi en formule 2×2 sur demi-terrain. Pas moins de 85 équipes étaient inscrites.

Le tournoi s’est vraiment bien déroulé, même mieux que les années précédentes », a fait savoir Valérie Morin, responsable du tournoi.

Les participants venaient de Port-Cartier, Sept-Îles, Baie-Comeau et même du Saguenay.

« C’est vraiment un tournoi attendu par tout le monde, l’ambiance est vraiment festive et il y a eu du bon volleyball de haut calibre. »

Mme Morin se dit reconnaissante de l’ampleur que prend le Pôle-Cartier année après année.

« On a nos habitués et on est toujours content de les revoir pour cette belle tradition du début du temps des Fêtes. »